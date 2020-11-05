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05.11.2020 19:35
Рубрика: Общество

Малыши под присмотром

Во Владивостоке для детей медиков откроют круглосуточные детсады
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Два детских сада в разных районах Владивостока - на улицах Фадеева и Русской - примут на круглосуточный режим пребывания детей медработников из инфекционных госпиталей. Ожидается, что в таком режиме дошкольные учреждения начнут работу уже сегодня.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока пояснили, что решение было принято из-за ухудшающейся в регионе эпидемиологической обстановки. С каждым днем в Приморье становится все больше случаев COVID-19. Если еще 3-4 недели назад в крае ежедневно фиксировали до 100 случаев, то в конце октября и начале ноября этот показатель перевалил за 200. Общее количество заболевших - почти 16,4 тысячи, выздоровевших 12,7.

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"Родителям, которые хотят перевести в круглосуточный детсад своих малышей из других муниципальных дошкольных учреждений, следует обращаться к своим руководителям. На основе их ходатайств и будут формироваться списки. При этом сотрудники детсадов будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом", - пояснили в управлении.

В целом эти сады продолжат работать в обычном режиме, их будут посещать и дети, которые ходили туда ранее. Малышей из семей врачей же переведут в них временно, и только в случае необходимости они будут оставаться на ночь. Как много малышей примут круглосуточные группы, пока неясно.

Малышей из семей врачей переведут в детсады временно, и только при необходимости они будут оставаться на ночь

Поддержать таким образом врачей из ковид-госпиталей распорядился губернатор Олег Кожемяко.

- У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, дежурства могут пересекаться, и им необходимо где-то оставлять детей, - пояснил он свое предложение.

Кстати

По данным на утро 5 ноября, из-за коронавируса во Владивостоке закрыто 13 групп в 11 детских садах.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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