Во Владивостоке для детей медиков откроют круглосуточные детские сады

Два детских сада Владивостока переходят на круглосуточный режим работы. Такое распоряжение подписал глава столицы региона Олег Гуменюк, сообщает пресс-служба городской администрации.

Особый режим в дошкольных учреждениях организован для детей, чьи родители работают в инфекционных госпиталях. Ранее создать в крупных городах Приморского края круглосуточные детсады распорядился губернатор Олег Кожемяко. Он объяснил это тем, что есть семьи, где оба родителя - медики, и им бывает негде оставить детей, если оба заняты на работе.

Списки воспитанников для посещения подобных учреждений будут формироваться на основе заявлений родителей по месту их работы. Сотрудники и воспитатели будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с трудовым кодексом.