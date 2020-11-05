В апреле Владивостокский родильный дом N1 был перепрофилирован под прием пациенток с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Сюда госпитализируют женщин не только из Владивостока, но и из других городов и районов Приморья. За это время роддом оказал помощь 360 беременным. 148 из них родили здесь своих малышей. И среди них 136 рожениц с подтвержденным коронавирусом. Все новорожденные здоровы.

Врачи работают круглосуточно. Режим в ковидном роддоме такой же, как в любом ковидном госпитале. Обычная смена длится восемь часов. В "красной зоне" медики надевают защитные костюмы. В условиях эпидемии их задача не только создать условия для безопасных родов, но и уберечь ребенка от заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем.

- Чтобы женщина не заразила новорожденного, приходится сразу же после рождения разлучать их. Если мама больна коронавирусом, то встреча с новорожденным наступит только после полного ее выздоровления. Психологически для нее это очень тяжело, но женщины понимают: здоровье малыша важнее, поэтому готовы потерпеть, - говорит и.о. главного врача роддома Светлана Сагайдачная.

Кстати, в ковидном роддоме запрещены и посещения близких. В последние недели нагрузка на медиков роддома увеличилась: в крае растет COVID-19. Если в сентябре ежедневно регистрировали до 100 случаев, то с середины октября их количество приблизилось к 200, а в начале ноября перевалило и эту цифру. Потому в медучреждениях разворачивают дополнительные места.