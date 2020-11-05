Жители Забайкалья ощутили пятибалльное землетрясение

В Красночикойском районе Забайкалья зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 9:42 по местному времени. Эпицентр залегал в 40 километрах от границы с Монголией.

Подземный толчок силой четыре-пять баллов ощутили жители села Менза, расположенного ближе всех к эпицентру.

Тем временем жители Улан -Удэ в соцсетях сообщают, что тоже почувствовали землетрясение. На записях, распространяемых горожанами, видно, как в квартирах трясет мебель и предметы интерьера.