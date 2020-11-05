По факту гибели пермских медиков в ДТП завели уголовное дело

Пермская полиция возбудила уголовное дело по факту гибели двух сотрудников скорой помощи. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Дело возбуждено по части пятой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что 5 ноября в 08.40 на автодороге Голдыри-Октябрьский в Ординском районе произошло ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика Hyundai. При этом погибли два медицинских работника. Водители обеих машин с травмами доставлены в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.