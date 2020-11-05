Самарский губернатор встретился с новым составом Общественной палаты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с V созывом главного совещательного органа региона - Общественной палатой. В режиме видеоконференции обсуждались планы совместной работы по социально-экономическому, политическому, культурному развитию губернии.

Символично, что встреча прошла в День народного единства, ведь именно Общественная палата призвана объединять жителей региона, аккумулировать их мнение по ключевым вопросам развития области.

- У институтов гражданского общества в Самарской области богатые традиции и весомая роль в настоящем. Ведущей платформой, одним из важнейших агрегаторов, говоря современно, конструктивного взаимодействия общества и власти является Общественная палата региона, которую, вы, коллеги, представляете. Она служит открытой и динамичной площадкой для согласования позиций по разным вопросам общественной жизни, помогает вместе с жителями вырабатывать единую созидательную повестку, - обратился Дмитрий Азаров к членам Палаты.

Губернатор неоднократно подчеркивал, насколько для него важно постоянное взаимодействие с Общественной палатой при решении ключевых вопросов. К примеру, именно ее члены помогали при распределении средств Президентского гранта, который Самарская область получила в этом году как субъект-лидер по динамике социально-экономического развития, осуществляли контроль за проведением голосования по внесению изменений в Конституцию, принимали участие в контрольных мероприятиях по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях региона в период пандемии, а также по реализации национальных проектов.

- Мы вместе придаем повышению роли общественности, поддержке инициатив жителей первостепенное значение. Здесь за эти годы накоплен немалый опыт и получены хорошие результаты. Вы знаете, это замечают и жители Самарской губернии, это замечают на федеральном уровне, что укрепляет авторитет и положительный имидж нашего региона, - отметил Дмитрий Азаров.

V созыв Общественной палаты уже начал активную деятельность: проведено первое заседание, на котором избран председатель - им вновь стал Виктор Сойфер. Кроме того, избраны председатели 10 профильных комиссий, созданы две межкомиссионные рабочие группы - по контролю за реализацией нацпроектов и по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества.

Помимо перечисленных направлений деятельности, региональному правительству, по убеждению губернатора, также потребуется помощь Общественной палаты при реализации Стратегии лидерства Самарской области, по контролю за качеством горячего школьного питания, по минимизации негативных последствий новой коронавирусной инфекции, в законотворческой деятельности, а также при составлении бюджета губернии на 2021-2023 годы.

- Не скрою, наверное, в 2021 году нам придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, что очень серьезный урон был нанесен не только экономике России, нашего региона, но и всех стран мирового сообщества. В очень непростых условиях мы подходим к этапу формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 годы. Я надеюсь, что благодаря вашему участию в отработке и этих вопросов, четкому определению среднесрочных приоритетов мы сможем принять оптимальное решение по бюджетному планированию, - акцентировал свою позицию Дмитрий Азаров.

Отдельное руководитель области просил членов Палаты уделить внимание информированию населения о мерах профилактики, которые помогут справиться с пандемией, контролю за наличием лекарственных препаратов в аптечных сетях, мониторингу ситуации в сфере здравоохранения. Кроме того, Общественная палата подключится к подготовке празднования памятных для региона дат в 2021 году: 170-летия Самарской губернии и 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина, к реализации социальных проектов.

Комментарии

Екатерина Кузьмичева, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы:

- За годы работы Общественная палата сумела обеспечить реальное участие гражданского общества в решении вопросов социально-экономического развития нашего региона и актуальных жизненных проблем. Стала местом, где обсуждаются гражданские инициативы, проводится экспертиза законопроектов, нормативно-правовых актов, которые формируются на территории Самарской области.

Павел Покровский, представитель Самарской области в Общественной палате России:

- Сейчас граждане относятся к институту Общественных палат с большим доверием. На нас лежит огромная ответственность, поэтому все наши проекты должны быть реализованы на практике и направлены на повышение уровня комфорта проживания наших граждан.