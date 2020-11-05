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05.11.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

Погорели на курорте

Ульяновских чиновников отстранили от должностей из-за полета в Ниццу
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
В Ульяновске разгорается скандал. Зампред правительства - региональный министр АПК и развития сельских территорий 38-летний Михаил Семенкин слетал на частном джете на недельку в Ниццу вместе с 31-летней главой Чердаклинского района Марией Шпак. Оба, как заявил губернатор Сергей Морозов, отстранены от работы до выяснения всех обстоятельств.

...В последних числах октября местная публика бросилась искать исчезнувшего зампреда, который, по слухам, вылетел из ульяновского аэропорта Баратаевка на небольшом частном самолете в Лондон.

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На предположение одного из ульяновских журналистов, не находится ли сейчас Семенкин в Великобритании, зампред ответил в мессенджере, что и визы британской не имеет. Но после вопроса, не находится ли он в одной из стран ЕС, последовало молчание...

Позже выяснилось, что самолет, простояв в аэропорту Хитроу несколько часов, вновь поднялся в воздух и взял курс на город-курорт Ниццу (Франция).

Дальнейшее изложено в обращении депутата Госдумы Алексея Куринного к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Основываясь на публикациях местных СМИ, депутат пишет, что Михаил Семенкин "вместе со своей гражданской супругой Марией Шпак 25 октября совершил частный перелет через Великобританию в город-курорт Ниццу и 1 ноября 2020 г. тем же способом вернулся в город Ульяновск".

Со ссылкой на собственную информацию Куринный сообщает, что перелет проходил вместе с родственниками местного крупного предпринимателя Михаила Родионова. "Перевозка осуществлялась на джете чешской авиакомпании EclairAviation (самолет IAI Gulfstream G200). По предварительным данным, перелет был организован за счет средств Михаила Родионова и обошелся в сумму от 6 до 10 миллионов рублей". (Кстати, доход обоих чиновников за 2019 г. составляет: у министра Семенкина 2,8 миллиона рублей, у его спутницы - 2,7. - А.Ю.)

Является ли перелет и отдых в Ницце формой скрытой взятки, выясняет сейчас прокуратура

И дальше автор обращения заключает: "Учитывая, что предприниматель М.Ю. Родионов получает субсидии из областного бюджета через аффилированные ему фирмы, а непосредственным распределением этих средств занимается как должностное лицо в том числе М.И. Семенкин, полагаем, что данный перелет и отдых могут быть формой скрытой взятки".

Областная прокуратура, как сообщил "РГ" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, начала проверку по сообщениям СМИ о возможных коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Сам Михаил Семенкин от каких-либо комментариев до конца проверки отказывается.

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