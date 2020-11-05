Ульяновских чиновников отстранили от должностей из-за полета в Ниццу

...В последних числах октября местная публика бросилась искать исчезнувшего зампреда, который, по слухам, вылетел из ульяновского аэропорта Баратаевка на небольшом частном самолете в Лондон.
На предположение одного из ульяновских журналистов, не находится ли сейчас Семенкин в Великобритании, зампред ответил в мессенджере, что и визы британской не имеет. Но после вопроса, не находится ли он в одной из стран ЕС, последовало молчание...
Позже выяснилось, что самолет, простояв в аэропорту Хитроу несколько часов, вновь поднялся в воздух и взял курс на город-курорт Ниццу (Франция).
Дальнейшее изложено в обращении депутата Госдумы Алексея Куринного к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Основываясь на публикациях местных СМИ, депутат пишет, что Михаил Семенкин "вместе со своей гражданской супругой Марией Шпак 25 октября совершил частный перелет через Великобританию в город-курорт Ниццу и 1 ноября 2020 г. тем же способом вернулся в город Ульяновск".
Со ссылкой на собственную информацию Куринный сообщает, что перелет проходил вместе с родственниками местного крупного предпринимателя Михаила Родионова. "Перевозка осуществлялась на джете чешской авиакомпании EclairAviation (самолет IAI Gulfstream G200). По предварительным данным, перелет был организован за счет средств Михаила Родионова и обошелся в сумму от 6 до 10 миллионов рублей". (Кстати, доход обоих чиновников за 2019 г. составляет: у министра Семенкина 2,8 миллиона рублей, у его спутницы - 2,7. - А.Ю.)
И дальше автор обращения заключает: "Учитывая, что предприниматель М.Ю. Родионов получает субсидии из областного бюджета через аффилированные ему фирмы, а непосредственным распределением этих средств занимается как должностное лицо в том числе М.И. Семенкин, полагаем, что данный перелет и отдых могут быть формой скрытой взятки".
Областная прокуратура, как сообщил "РГ" старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, начала проверку по сообщениям СМИ о возможных коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.
Сам Михаил Семенкин от каких-либо комментариев до конца проверки отказывается.