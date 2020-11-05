В Оренбуржье нефтяники помогут восстановить лесозащитную полосу

Уникальная лесозащитная полоса, расположенная в Ташлинском районе, пополнилась 5000 сеянцев сосны. Это произошло благодаря нефтяной компании "Сладковско-Заречное", которая входит в Группу "САФМАР" Михаила Гуцериева.

Из истории

Еще во времена СССР начался масштабный проект по борьбе с катастрофическими засухами в степных и лесостепных районах страны. Для этого создали восемь государственных защитных лесных полос общая протяженность которых превышала 5000 километров. Из них свыше 1000 километров пролегали по территории Оренбургской области.

Однако в 1990-е денег на содержание защитных лесных полос не было. Ситуация начала меняться лишь в последние годы. Один из примеров береженого отношения к природе - это работа нефтяной компании "Сладковско-Заречное" в Ташлинском районе. Предприятие на деле показало, что умеет не только эффективно разрабатывать недра, но и заботиться о природе. Только по итогам 2019 года нефтяная компания на природоохранные мероприятия выделила более 1,5 миллиардов рублей.

"Живи, лес!"

Также активно "Сладковско-Заречное" участвует и в экологических программах. Среди них - акция "Живи, лес!".

По инициативе "Сладковско-Заречное" было решено начать именно с восстановления лесозащитной полосы. Работы было много - посадка новых деревьев, санитарная вырубка сухостоя. Все это потребовало немало средств, финансовых и технических. Все это взяли на себя нефтяники, - рассказал руководитель ГКУ "Ташлинское лесничество" Сергей Абрамов.

Компания выделила средства на покупку сеянцев и технику. Также нефтяники во главе с генеральным директором Андреем Барышниковым лично приняли участие в посадке 4000 сосен.

На мероприятии Андрей Барышников пообещал, что "Сладковско-Заречное" будет ежегодно высаживать деревья, чтобы поэтапно восстановить лесозащитную полосу. Так и случилось.

Не допустить беды

По словам Сергея Абрамова, в Ташлинском районе сохранились уникальные сосновые и тополевые пастбище-защитные насаждения на песках. Их протяженность составляет 24 километра. Однако они находятся на паевой земле и, к сожалению, ими никто не занимается. Рощи находятся недалеко от поймы Урала и пользуются популярностью у отдыхающих. Во многом и по их вине пожары тут не редкость. И первыми на борьбу с огнем выезжают сотрудники пожарного поста "Сладковско-Заречное".

Благодаря их работе удалось спасти от гибели жителей двух населенных пунктов, которые 16 июля оказались под угрозой - это села Раннее и Иртек. Именно специализированная часть нефтяной компании "Сладковско-Заречное" первой приехала на место ЧП. Также нефтяники предоставили средства для подвоза воды и лабораторию, которая брала пробы воздуха. Они же обеспечили горючим технику, которая приехала из Оренбурга, Бугуруслана, Сорочинска и Илека.

Большую роль нефтяники отдают и профилактике пожаров. Поэтому они взяли на себя и заботу о безопасности пастбище-защитных насаждений: провели опашку и изготовили 20 баннеров с правилами противопожарной безопасности.

По словам Абрамова, у лесничества на эти цели денег нет, им приходилось приводить в порядок те баннеры, что были в наличии. По весне их установят и в самом лесном фонде, и на путях к нему - от села Алексеевки до Болдырева и Лугового.

О профилактике

Еще один баннер "Сохраним лес" уже установили на участке государственной лесозащитной полосы, где в прошлом году высадили 4000 саженцев сосны. Работу по восстановлению продолжили и этой осенью. Сотрудники Ташлинского лесничества выбрали сеянцы сосны, а после совместно с нефтяниками подготовили почву и сделали борозды. Только в этом году высадили уже не четыре, а 5000 сеянцев сосны. В акции участвовали почти 30 тысяч человек.

Еще один проект, который планируют реализовать нефтяники "Сладковско-Заречное", связан с официальным соглашением о взаимодействии при тушении лесных пожаров. Конечно, сотрудники компании и сейчас приходят на помощь, но теперь для этого будет оформлена правовая база.

- В прошлом году в рамках экологической акции "Живи, лес!" нефтяная компания "Сладковско-Заречное" принялась за восстановление исторической лесной защитной полосы на территории Ташлинского района. В нынешнем году мы продолжаем работу в этом направлении - осенняя высадка молодых деревьев на территории лесополосы "Гора Вишневая - Каспийское море" стала традицией для компании - и набираем обороты: если в 2019-м было высажено 4 000 саженцев сосны, то в этом году - 5000. Но и на этом останавливаться мы не собираемся, - резюмировал генеральный директор компании Андрей Барышников.