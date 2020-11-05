В Татарстане 90-летняя женщина-ветеран победила COVID-19

В минздраве Татарстана сообщили о редком случае излечения 90-летней жительницы Нижнекамска Гадили Гатулиной от коронавируса. У ветерана Великой Отечественной войны было 80-процентное поражение легких, но она даже без ИВЛ справилась с болезнью.

Как рассказал лечащий врач Ильдар Бишев, заболела пенсионерка 15 октября. Затем ей стало хуже. А 26 октября компьютерная томография показала пневмонию 3-4 степени тяжести, после чего ветерана госпитализировали в ЦРБ Нижнекамска. Но уже 31октября пациентку выписали.

"Я и сам до сих пор удивлен тем, что мы обошлись без ИВЛ, потому что обычно в таком возрасте пневмония переносится гораздо тяжелее. Чудо, не иначе, - говорит Ильдар Бишев.

По его мнению, пациентке помог закаленный характер: Гадиля Зариповна прошла войну и проработала в медицине 26 лет.