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05.11.2020 19:24
Рубрика: Общество

Генеральная уборка

Как будут устранять последствия загрязнений в Усолье-Сибирском
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Правительство утвердило "дорожную карту" по решению экологических проблем в Усолье-Сибирском Иркутской области. К концу 2024 года там предполагается создать новую среду для жизни и инфраструктуру для социально-экономического развития города.

Документ предусматривает меры по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (в частности строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений), а также меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения.

В Усолье-Сибирском извлекли из скважин более 100 тонн ядовитых химикатов

Кроме того, предполагается расширить виды деятельности, разрешенные на территории опережающего социально-экономического развития "Усолье-Сибирское", уделить особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса через механизмы микрокредитования и консультаций предпринимателей.

В Усолье-Сибирском с октября 2018 года действует режим ЧС: из-за закрытия "Усольехимпрома" часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные емкости и оставлена в цехах. В августе 2020 года на первоочередные меры кабмин направил более 400 млн рублей. Как сообщает правительство, часть работ по ремонту аварийных емкостей и ликвидации особо опасных проведена. На территории планируется создать экотехнопарк, где накопленные вещества будут перерабатывать в продукты для производства электроники, агрохимикатов, а также использовать в металлургии.

В регионах Общество Экология Правительство Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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