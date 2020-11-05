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05.11.2020 05:00
Рубрика: Общество

Как в пандемию спецбригады защищают пациентов с ВИЧ

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Еще весной, на первой волне распространения коронавирусной инфекции, Иркутский областной центр СПИД сформировал мультидисциплинарные бригады, которые выезжают к пациентам.

"Это сделано для того, - пояснила главный врач Центра Юлия Плотникова, - чтобы ВИЧ-инфицированные не приезжали сами в Центр, не подвергали себя и других риску заражения COVID-19. "За семь месяцев таким образом мы обслужили 1100 наших пациентов".

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На выезд бригады меня пригласила Александра Поблинкова, журналист центра. Но сразу предупредила: "К пациентам нельзя - врачебная тайна, во-первых, и риск инфицирования - во-вторых. Так что с ними - только по телефону. Все остальное - покажем-расскажем".

Стартуем ни свет ни заря: сегодня бригада медиков, обслуживающая пациентов на дому, должна проехать по девяти адресам. В неделю - два выездных дня. На крыльцо Центра выходят три девушки, экипированные в наглухо застегнутые противочумные костюмы и респираторы: социальный работник Юлия Галета, врач-эпидемиолог Валентина Зеленская и процедурная медсестра Вера Фетисова. Состав бригады может меняться - это зависит от поставленных задач.

- Не холодно вам? - спрашиваю, зябко кутаясь в воротник. С утра минус десять.

- Костюмы теплые, не пропускают ветер, от машины до подъезда и обратно не успеваем застыть, - смеются девчата.

По дороге объясняют, как выстроена работа. Главный принцип - запрос пациента. То есть люди, состоящие на учете в Центре СПИД, могут позвонить и попросить привезти им лекарства, забрать анализы, проконсультировать. В зоне особого внимания сотрудников Центра СПИД группы риска: ВИЧ-инфицированные с низким иммунным статусом, дети, беременные женщины, а также маломобильные граждане.

По первому адресу живет именно такой пациент. По звонку из подъезда выходит его мама, забирает антиретровирусные препараты, благодарит "Спаси вас Бог, девочки".

- Наши доктора постоянно на связи с пациентами, - поясняет Валентина Зеленская. - Лекарства закончились, врач назначает, мы привозим.

Фото: iStock
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По следующему адресу есть работа для медсестры процедурного кабинета Веры Фетисовой - она забирает кровь из вены. Контроль за количеством иммунных клеток у пациентов, получающих антиретровирусную терапию, ведется постоянно. Особая группа риска - ВИЧ-инфицированные, заразившиеся COVID-19. Иммунитет ослаблен, а значит коронавирусная инфекция для них может стать фатальной.

- Коронавирус мы не лечим, не наш профиль. Это задача врачей инфекционного госпиталя или участкового терапевта, - объясняет Валентина Зеленская. - Если диагноз подтвержден, то мы о нем знаем до выезда, усиливаем защиту. Конечно, к таким пациентам надо очень внимательно отнестись - наблюдать, как влияет это заболевание на общее состояние.

- Все, кого мы навестили, чувствуют себя удовлетворительно, лечение принимают, самоизоляцию соблюдают, - отметила Юлия Галета. - Только на прошедшей неделе таких было трое.

Одна из пациенток - Ирина Петровна (имя изменено), - согласилась поговорить по телефону.

- Я переживаю коронавирус в легкой форме, заразилась, по всей видимости, в магазине. Маску в общественных местах постоянно ношу, а вот перчатки не всегда удобно. Возможно, это и подвело, - рассказала Ирина Петровна. - Сейчас горло першит немного, а так, состояние нормальное. Участковый врач была у меня, назначила лечение. Все таблетки аккуратно принимаю по списку. "А девочки сегодня привезли мне мои специальные лекарства, - продолжает Ирина Петровна, - ведь прием антиретровирусных препаратов прерывать нельзя. Я благодарна за заботу и понимание. Такая тяжелая сейчас работа у медиков, стараюсь лишний раз не беспокоить, но вот пришлось".

- Ирина, - спрашиваю я, - что вы можете посоветовать людям в этой непростой ситуации?

- Социально-ответственное поведение должно стать нормой нашей жизни. И, главное, без паники. Просто берегите себя, и других.

Справка "РГ"

В Иркутском областном центре СПИД состоят на диспансерном учете 25 тысяч 876 человек с диагнозом ВИЧ/СПИД. Всего в регионе проживает около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных, 60 % из которых - в областном центре. У 191 ВИЧ-инфицированного пациента подтвержден диагноз COVID-19.

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