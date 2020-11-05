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05.11.2020 18:45
Рубрика: Власть

Государство не вмешается

КС РФ постановил внести изменения в закон о профсоюзах
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ отменил законодательную необходимость приводить устав регионального профсоюза в соответствие с уставом общероссийского объединения. Положения ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации и подлежат корректировке. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Разбирательство инициировала Федерация профсоюзов Новосибирской области.

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Прокуратура обнаружила в ее уставе расхождения с уставом Федерации независимых профсоюзов России и вынесла представление об устранении нарушений. Исковые требования прокурора закрепило решение суда, однако сибиряки усмотрели в нем нарушение положений статьи 30 Конституции РФ, гарантирующей свободу деятельности общественных объединений.

- Часть первая статьи 7 закона о профсоюзах допускает не согласующееся с конституционно значимыми целями вмешательство государства в деятельность профессиональных союзов, - указано в их жалобе.

КС с позицией заявителя согласился. Решение основано на ранее обнародованных позициях суда,а потому вынесено без проведения публичных слушаний.

Прежде всего судьи напомнили, что "законодатель при осуществлении правового регулирования отношений, связанных с реализацией гражданами конституционного права на объединение в профессиональные союзы, не вправе допускать искажений самого существа права на объединение". Поэтому установление законодательных предписаний не должно затрагивать принципов профсоюзной автономии. Установить необходимость соответствия устава профсоюзной организации уставу общероссийского объединения профсоюзов они могут самостоятельно, прописав его в уставе общероссийской ассоциации.

Учитывая свободное и добровольное членство в объединении профсоюзов, такое требование не может рассматриваться как ограничение права региональной организации разрабатывать и утверждать свой устав. В то же время подобное требование, императивно закрепленное в законе, "означает необоснованное вмешательство государства в деятельность профсоюзов и их объединений (ассоциаций), нарушает принцип независимости профсоюзов и подрывает демократическую основу их деятельности, поскольку не вырабатывается в рамках процедуры, обеспечивающей свободное принятие решения и тем самым приводит к ограничению права на объединение и свободы деятельности", указал КС.

Фото: предоставлено программой "На дачу с Наташей Барбье" / Гафур Реджепов
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- Норма, признанная не соответствующей Конституции РФ, содержалась только в Законе о профсоюзах. Деятельность иных некоммерческих организаций (включая, например, объединения работодателей) законодатель таким же образом не регламентировал, - отметил заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. - Данный подход, безусловно, не может быть оправдан исключительно спецификой профсоюзов. По природе своей им не присущи ни внутренняя иерархичность, ни субординация.

Дело Новосибирской федерации профсоюзов подлежит пересмотру.

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