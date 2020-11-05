На Алтае бывшего мэра города осудили за мошенничество

Бывший глава города Рубцовск в Алтайском крае признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, экс-мэра приговорили к четырем годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 800 тысяч рублей. В материалах дела говорится о сумме, превышающей миллион рублей, которой в результате незаконной деятельность завладел бывший глава администрации Рубцовска.

В 2013 году муниципальное предприятие "Рубцовские тепловые сети" (МУП "РТС") заключило с одной из коммерческих фирм договор на выполнение ремонта подъездных железнодорожных путей. Однако свою часть сделки МУП "РТС" в установленный срок не выполнило, из-за чего образовалась крупная задолженность по оплате работ.

Мэр города предложил директору фирмы-подрядчика за регулярное вознаграждение содействовать в выплате муниципальным предприятием долга. При этом он прекрасно понимал, что не имеет возможности распоряжаться деньгами МУП.

И все же в течение двух лет глава Рубцовска получал своего рода откаты за помощь в выплате долга. К августу 2015 года общая сумма полученных таким образом средств превысила миллион рублей. После раскрытия преступной схемы, следователи вели уголовное дело при оперативном сопровождении сотрудников краевого управления ФСБ. В итоге суд принял представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.