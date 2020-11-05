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05.11.2020 14:20
Рубрика: Власть

Новосибирские власти рассказали, на что потратили федеральные трансферты

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В текущем году в бюджет Новосибирской области поступили значительные федеральные средства. Общий объем дополнительных трансфертов превысил 11 миллиардов рублей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Об этом заместитель председателя правительства области - министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил на сессии Законодательного собрания, представляя ряд поправок в закон об областном бюджете 2020 года.

Как отметил губернатор Андрей Травников, в основном средства направлены на реализацию мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Это было очень своевременное решение со стороны и президента, и правительства страны, - подчеркнул глава региона. - Без предварительной работы, которую мы проводили летом, без ресурсов, которые нам своевременно и оперативно выделены из федерального бюджета, так быстро отреагировать на ситуацию мы не смогли бы.

По словам Андрея Травникова, за летние месяцы областной минздрав провел серьезную работу по модернизации больниц, по разводке кислорода, приобретению оборудования, средств индивидуальной защиты. В сентябре проведена масштабная мобилизация по перепрофилированию клиник. В течение осени перепрофилировано более пяти тысяч койкомест в 54-х медучреждениях.

Важно и то, что благодаря федеральной поддержке в непростой экономической ситуации в регионе сохранены все приоритетные расходы, в первую очередь социальные - индексация заработной платы бюджетникам, все меры соцподдержки.

Регион продолжает развиваться: дополнительные трансферты в том числе направлены на стимулирование жилищного строительства, софинансирование крупных инфраструктурных строек - ледовая арена, четвертый мост через Обь, дороги в Новосибирске и муниципальных районах.

- Как бы ни было тяжело с бюджетом в этом году, мы постараемся сохранить финансирование всех мероприятий, связанных с нацпроектами, социальным блоком расходов, мы сохраним финансирование крупных инфраструктурных проектов. За два месяца до окончания текущего года есть полная уверенность, что эти установки будут полностью выполнены, - особо отметил Андрей Травников.

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