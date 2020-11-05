Новосибирский центр соцпомощи "Заря" перепрофилировали под обсерватор

В городском центре социальной помощи семье и детям "Заря" сделан капитальный ремонт. Учреждение, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, при необходимости может стать обсерватором или ковидным госпиталем.

По данным пресс-службы мэрии, в трех муниципальных учреждениях - "Заре", "Лунном камне" и "Обских зорях" - работа прекращена. Площадки зарезервированы под обсерваторы.

- Рассматривается возможность организовать в центре "Заря" ковидный госпиталь. Конечно, не для тяжелых больных, так как в учреждении нет соответствующих условий и оборудования. Но для больных, например, с легкой формой ковида такое решение возможно, - отметил глава города.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева сообщила, что под обсерватор отведены третий и четвертый этажи здания. Всего здесь смогут принять 94 человека.

В центре "Заря" в этом году отремонтированы все помещения четвертого этажа, закуплено новое оборудование. Душевые и туалетные комнаты сделаны согласно требованиям Роспотребнадзора. Всего на ремонт из городского бюджета направлено около четырех миллионов рублей. Еще четыре миллиона рублей - средства федерального и президентского грантов - затрачены на закупку медицинского оборудования, в том числе для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ольга Незамаева сообщила, что в настоящее время в отрасли работает около 150 специалистов с медицинским образованием. Сейчас они проходят переподготовку для работы с заболевшими ковидом.

- У них уже есть опыт работы в системе обсервации. Наши специалисты имеют мощную реабилитационную базу, знают, как работать с детьми с тяжелой инвалидностью, с пожилыми, с беременными - эти навыки пригодятся, - доложила мэру Ольга Незамаева.

Справка "РГ"

Городской центр социальной помощи семье и детям "Заря" работает с 1999 года. Здесь оказывают помощь детям, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям, воспитывающим ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году более чем полгода центр работал в качестве обсерватора.