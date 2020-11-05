Новосибирский зоопарк показал самую маленькую антилопу в мире

В Новосибирском зоопарке поселились дикдики, одни из самых миниатюрных антилоп мира. Как сообщают специалисты учреждения в Instagram, высота этих животных в холке составляет максимум 40 сантиметров, а вес около 7,5 килограмма.

Пользователи соцсети не устают умиляться фотографиями большеглазых антилоп, называя их "чудом", "прелестью" и даже "инопланетянами". Не удивительно, ведь в Сибири таких животных не встретить, они водятся исключительно в Африке.

Дикдики очень требовательны к среде обитания. Им нужны места, плотно покрытые зеленью, однако там не должно быть слишком высоких растений. Рацион питания крошечных антилоп в основном состоит из побегов, фруктов и ягод.

Считается, что в дикой природе они сосуществуют с травоядными антилопами куду и зебрами. Куду примерно втрое крупнее дикдиков и объедают растительность на уровне выше одного метра. Зебры же, несмотря на относительно высокий рост, напротив, питаются тем, что растет на уровне земли. А вот средняя часть растений достается дикдикам.

Можно также отметить их исключительную преданность однажды созданной паре. Дикдики - животные моногамные, и, как правило, самец и самка живут вместе всю свою жизнь. Они тщательно охраняют территорию от чужаков при помощи небольших, но весьма острых рогов.

Как отмечают в Новосибирском зоопарке, маленькое изящное животное с большими одухотворенными глазами неизменно вызывает улыбки у посетителей.