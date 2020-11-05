Омский губернатор оценил готовность инфекционного госпиталя в Калачинске

В рамках рабочей поездки глава региона Александр Бурков лично посетил Калачинскую районную больницу, проверил наличие медикаментов и цены в аптеке клиники. Провел ведомственное совещание по работе ковидного госпиталя на территории ЦРБ.

Сегодня резервный коечный фонд по его распоряжению создается в крупных районных центрах Омской области.

- Четыре таких стационара уже открылись на этой неделе, - сообщил Александр Бурков. - На следующей - откроем еще пять. Здесь будут предусмотрены дополнительные койки на случай инфекционной вспышки. Обеспечение кислородом, ИВЛ-аппаратурой предусмотрено.

Уровень персонала ЦРБ и поликлиники района позволяет решать сложные задачи. Сейчас руководство Калачинской ЦРБ подготовило третью бригаду скорой помощи, способную обслуживать ковидных больных.

- При этом следует не забывать о плановой и неотложной помощи, которую врачи оказывают в ежедневном режиме, - подчеркнул губернатор.