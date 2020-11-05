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05.11.2020 10:43
Рубрика: Происшествия

При вылете из Красноярска самолет потерял трап

Текст: Ирина Штерман

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери надувного трапа самолетом "Уральских авиалиний" при вылете из аэропорта Красноярска.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По имеющейся информации, после того, как грузовое воздушное судно А-321, покинуло аэропорт, на взлетно-посадочной полосе был обнаружен надувной трап. Инцидент произошел 1 ноября в 02.26 местного времени. Отмечается, что пассажиров на борту не было.

В ведомстве добавили, что по данному факту Уральским межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль уральским транспортным прокурором.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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