При вылете из Красноярска самолет потерял трап

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери надувного трапа самолетом "Уральских авиалиний" при вылете из аэропорта Красноярска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По имеющейся информации, после того, как грузовое воздушное судно А-321, покинуло аэропорт, на взлетно-посадочной полосе был обнаружен надувной трап. Инцидент произошел 1 ноября в 02.26 местного времени. Отмечается, что пассажиров на борту не было.

В ведомстве добавили, что по данному факту Уральским межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование, ход которого взят на контроль уральским транспортным прокурором.