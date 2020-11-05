В Иркутске подростки с игрушечным пистолетом пытались ограбить магазин

В Иркутске пятеро подростков попытались ограбить ювелирный магазин по улице Сухэ-Батора. О происшествии в полицию сообщила администратор салона, сообщает пресс-служба областного МВД.

Женщина рассказала, что 4 ноября в их помещение забежали несколько молодых людей и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заявили, что это ограбление.

В этот момент один из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку, на место приехал экипаж частного охранного предприятия и задержал двух юношей. После на место приехали полицейские - сняли отпечатки пальцев и забрали игрушечный черный пистолет. Чуть позже на железнодорожном вокзале задержали еще троих подозреваемых в совершенном преступлении.

Позже выяснилось, что все пятеро несовершеннолетних приехали в Иркутск из Улан-Удэ на маршрутке 30 октября. В Бурятии они числились, как без вести пропавшие, а двое из них уже попадали в поле зрение местной полиции по уголовному делу о краже в 2020 году. В отношении подростков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России "Разбой".