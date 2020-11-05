В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве 16-летней девушки

В рамках расследования уголовного дела об убийстве 16-летней девушки, тело которой было найдено 4 ноября в Енисее в пригороде Красноярска, задержаны четверо молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярском краю и республике Хакасия.

Установлено, что вечером 23 октября 2020 года подозреваемые привезли на машине девушку на берег реки, где в ходе бурного выяснения отношений задушили ее, после чего сбросили тело в заводь и прикрыли бытовым мусором и ветками

Сейчас следствие устанавливает роль каждого в содеянном. Отмечается, что трое из четверых подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.