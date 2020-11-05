В Новосибирске создали робота с интеллектом для сортировки мусора

Ученые из Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН) совместно с частным инвестором разработали систему автоматической сортировки твердых бытовых отходов (ТБО). В ее основе - технологии искусственного интеллекта.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил научный центр и оценил работу опытного образца.

Глава города отметил, что одна из актуальных проблем мегаполиса - утилизация и переработка отходов.

- Сортировка мусора вручную - это очень тяжелый труд, и его автоматизация могла бы существенно облегчить работу сортировщиков, - сказал мэр. - Эту идею сибирские ученые воплотили в жизнь. Начало положено: проект будет развиваться.

Однако, как заметили специалисты, установка еще требует доработок. Со своей стороны, муниципалитет готов оказать институту всю необходимую поддержку, в том числе в получении федерального финансирования для начала серийного производства таких установок. Без федеральной помощи столь наукоемкий проект сложно запустить.

Сотрудники института рассказали главе города о характеристиках экспериментального образца. Установка способна выполнять сортировку коммунальных отходов, проходящих по конвейерной линии. Изображение с камеры подается в электронный "мозг" устройства, где сравнивается с 60 тысячами других изображений, после чего искусственный интеллект определяет, какой вид отходов находится на линии. Манипулятор захватывает предмет и переносит в нужный контейнер. Установку "обучили" выбирать три фракции мусора - пластик двух видов и алюминий.

Проектам и технологиям в области коммунального хозяйства особое внимание было уделено на недавно прошедшем в Новосибирске форуме "Городские технологии - 2020".

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как подчеркнул Анатолий Локоть, некоторые разработки ученых уже внедряются в жизнь. Например, в Новосибирске работает школа, отопление которой осуществляется за счет подземных термальных вод. Эта идея возникла именно здесь, в Институте теплофизики.

- Наше сотрудничество с учеными дает вполне ощутимые результаты. На встрече мы договорились о широком взаимодействии в области утилизации ТБО, нужно выстраивать систему сортировки и переработки отходов. Очевидно, что сортировка должна начинаться не на полигоне, а во дворе. За этим будущее, - подчеркнул мэр.