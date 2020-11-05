В Омской области откроют семь новых площадок ГТО

В одном из самых спортивных в Омской области - Таврическом районе - завершают сооружение новой площадки комплекса "Готов к труду и обороне". Это уже 21-й объект, возводимый в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" и нацпроекта "Демография". Глава региона Александр Бурков лично поддерживает данную инициативу.

Новая площадка расположена в очень удобном месте - на стадионе имени 30-летия Победы. Ее оборудование включает 26 современных тренажеров. В результате стадион станет большим спорткомплексом, куда можно прийти всей семьей.

- Уверен, что его создание не только улучшит уровень подготовки к ГТО, но и будет способствовать росту числа селян, систематически занимающихся спортом, ведущих здоровый образ жизни, - считает региональный министр спорта Дмитрий Крикорьянц.

Справка

В прошлом году в Омской области возведено 14 комплексов, до конца 2020-го года появятся еще 7. До 2024 года площадки комплекса ГТО откроют в каждом районе.