В Сибири трое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли во время пожара в городе Каргате Новосибирской области.

По данным СК, В доме, где в четверг днем произошел пожар, жила многодетная семья. При тушении огня были обнаружены тела троих детей 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Также найдены тела двоих взрослых мужчин, личности и возраст которых сейчас устанавливаются.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова

Сейчас на месте пожара, помимо специалистов МЧС, работают руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела и группа опытных следователей-криминалистов следственного управления. Они устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе причину возгорания.