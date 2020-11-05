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05.11.2020 12:17
Рубрика: Происшествия

В Сибири трое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли во время пожара в городе Каргате Новосибирской области.

В Петербурге в частном доме для престарелых на пожаре погибли 3 человека

По данным СК, В доме, где в четверг днем произошел пожар, жила многодетная семья. При тушении огня были обнаружены тела троих детей 2008, 2016 и 2018 годов рождения. Также найдены тела двоих взрослых мужчин, личности и возраст которых сейчас устанавливаются.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова

Сейчас на месте пожара, помимо специалистов МЧС, работают руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела и группа опытных следователей-криминалистов следственного управления. Они устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе причину возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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