"Ростелеком" обеспечил интернет-услугами музей в Пятигорске

"Ростелеком" предоставил телеком-услуги новому музейно-выставочному комплексу "Россия - моя история", расположенному в городе Пятигорске - столице Северо-Кавказского федерального округа.

Национальный цифровой провайдер обеспечил исторический парк IP-телефонией, высокоскоростным интернетом до 800 Мбит/с, организовал 20 бесшовных Wi-Fi зон для мобильных пользователей. Кроме того, специалисты "Ростелекома" подключил VPN-канал (выделенную частную сеть) с пропускной способностью 20 Мбит/с для передачи данных в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ставропольского края в случае чрезвычайных ситуаций и аварий на объекте.

"С музейно-выставочным комплексом "Россия - моя история" в Ставрополе мы сотрудничаем с самого момента образования и не только по предоставлению телеком-услуг. При поддержке нашей компании на площадках музея ежегодно реализуются проекты, направленные на повышение грамотности населения в области использования информационных технологий. Или, например, недавно комплекс чествовал шестисоттысячного посетителя. Среди подарков юбилейный гость получил полезные гаджеты и от "Ростелекома". Традицию цифрового сотрудничества мы продолжим и в Пятигорске", - отметил директор Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком" Роман Завязкин.

Проект "Россия - моя история" реализуется по инициативе Патриаршего совета по культуре при поддержке администрации президента Российской Федерации. На Северном Кавказе создано уже три подобных объекта. "Ростелеком" обеспечил качественными цифровыми услугами каждый из них. Мультимедийный комплекс в Пятигорске (второй на Ставрополье) открылся в честь 240-летия города-курорта 11 сентября этого года и стал крупнейшим в России. Его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров.

"Уникальность проекта - в многочисленных интерактивных решениях с применением более тысячи единиц мультимедийной техники. Интернет позволяет своевременно обновлять экспозиции, без проблем подключать любые цифровые сервисы, пользоваться Wi-Fi. Объемы загружаемой и обрабатываемой информации огромные, но виртуальная сеть легко справляется с этими нагрузками", - рассказал директор музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история" в Пятигорске Георгий Головин.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок насчитывает 22 города. "Ростелеком" обеспечивает эти объекты, а также другие музейно-выставочные комплексы в приоритетном порядке во всех регионах своего присутствия.