В январе начнется строительство велотерренкура на Северном Кавказе

Строительство велотерренкура может начаться на Северном Кавказе уже в январе 2021 года. Минэкономразвития внесло в правительство проект правил по предоставлению субсидии на его возведение, которая может быть выделена в конце нынешнего года. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочего визита на Северный Кавказ.

Предполагается создать в Ставропольском крае экологический вело-пешеходный маршрут, объединяющий города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Велотерренкур свяжет достопримечательности трех городов и объединит пять гор: Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук. Будет построена новая трасса на 54 км с 41 остановкой, оснащенная инфраструктурой и туристической навигацией. Общая протяженность трассы составит 75 км.

В течение трех лет на создание велотерренкура будет направлено 3 млрд рублей. Средства уже предусмотрены проектом бюджета. Строительство велотерренкура позволит создать новые рабочие места в сопутствующих отраслях экономики и увеличит поток туристов в регионе, отмечают в Минэкономразвития.

Заключение госэкспертизы на строительство трассы и ее благоустройство, по информации властей Ставропольского края, может быть получено до конца нынешнего года.