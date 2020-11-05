Для школьников Мурманской области продлили осенние каникулы

В школах Мурманской области продлили осенние каникулы до 15 ноября включительно.

Такое решение приняли власти региона, сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности.

- Во время дополнительных каникул Роспотребнадзор рекомендует родителям свести к минимуму посещения торговых центров детьми, - подчеркнули в оперштабе.

Ранее сообщалось, что школьники приступят к учебе после осенних каникул 9 ноября.

По состоянию на 11.40 5 ноября в Мурманской области выявлено 225 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 20928. Лидерами по заболеваемости стали Мурманск (плюс 90 случаев за минувшие сутки), Североморск (плюс 35 случаев) и Мончегорск (плюс 15 случаев).