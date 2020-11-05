Полицейский прошел более тысячи километров для спасения девочки

Алексей Михайлусов второй год проводит свой отпуск удивительным способом: ставит перед собой цель что-то покорить и посвящает эту акцию людям, которые попали в беду, чтобы помочь им.

В прошлом году дознаватель из Сосногорска (город в Республике Коми) устроил марафонский заплыв в холодной воде. А в этом - совершил пеший марафон по Крыму, который решил обойти кругом против часовой стрелки за 20 дней. И прошел пешком 1066 километров.

На деньги, собранные его болельщиками, удалось приобрести инвалидную коляску для 7-летней малышки из маленького крымского Приморска, что возле Феодосии.

Фериде будет кататься

Семья девочки четыре года назад попала в аварию. Родители погибли, а две дочки - трехлетняя Фериде и 8-летняя Эмине - получили травмы. Их выхаживает единственная бабушка Асие. Благодаря вниманию, которое обратил на них наш герой, им стали помогать, собрали деньги, а санаторий взял их на бесплатное лечение.

Жизнь девочек - бесконечные больничные палаты. Первые полгода после катастрофы они пролежали в больнице. Красавице Эмине буквально по кусочкам собирали ножки. Но в этом году уже сняли железные конструкции, девочка пошла в школу и даже пробует танцевать. Правда, бабушка каждый раз вскакивает, когда Эмине начинает кружиться. Вдруг упадет! Вдруг сломается!

А вот младшая сестра пока еще не ходит и не говорит. И ей очень нужна помощь. Подвижки после лечебных курсов и ЛФК есть. Ребенок начал понемногу двигаться. Сейчас требуется специализированная инвалидная коляска. Благодаря Алексею Михайлусову о беде маленьких крымчанок узнали люди. И теперь деньги на коляску собраны.

Надежды сбылись

Алексей Михайлусов: "Любая цель, когда достигнута, приносит большое удовлетворение". Фото: Из личного архива Алексея Михайлусова

- Как вы узнали об этой семье? - спросили мы у Алексея.

- Задумав марафон по Крыму, я нашел там благотворительную организацию, познакомился с учредителем фонда "Добро мира - Волонтеры Крыма" Натальей Мартынец. Она и рассказала об этой трагедии.

"Благотворительный маршрут впервые в нашей практике, - рассказывала Наталья Мартынец в начале его пути. Очень любопытно, во что выльется эта история. Сначала года мы уже помогли более 70 детям нашего полуострова, собрав для них больше трех миллионов рублей. Надеюсь, что благодаря благотворительной акции Алексея мы поможем еще двум очаровательным девочкам".

Надежды оправдались…

"Я понял тогда, что не один"

Маршрут пешего марафона по Крыму Алексея Михайлусова. Фото: Из личного архива Алексея Михайлусова

Алексей Михайлусов пешком дошел до Феодосии, чтобы самому увидеть девочек. Начал свой 20-дневный поход длиной 1254 километра седьмого октября с набережной реки Салгир в Симферополе. Оттуда двинулся на Бахчисарай, потом - Севастополь, Ялта, Алушта, Феодосия.

Как рассказал Алексей, шел он в основном по побережью, в труднопроходимых или закрытых оградами местах переходил на трассу. В среднем выходило по 60-70 километров в день, то в гору, то с горы.

- Иногда было очень тяжело, ноги намозолены, говоришь себе: да брось ты все, поселись в отеле и наслаждайся отпуском, - делится пережитым Алексей. - Но я понимаю, что любая цель, когда достигнута, приносит в разы больше удовлетворения. Нельзя сдаваться!

С собой был только рюкзак весом в десять килограммов. В нем палатка, спальник, минимум одежды. С погодой в этом году повезло - октябрь выдался сухой и теплый. Ночевал в палатке под звездным небом, раза три давали приют местные церкви, еще предлагали ночлег и ужин волонтеры, живущие вблизи его маршрута. Наталья Мартынец "вела" его онлайн. Например, нужно было где-то в горах переночевать, помыться, Алексей писал ей, что будет там-то, а уже через 20 минут она сбрасывала телефонный номер волонтера, который был готов принять и обогреть усталого путника. Некоторые люди просто поддерживали смсками.

Однажды возле него остановилась машина, водитель предложил подвезти. А узнав, что Алексей идет во имя спасения больных детей, передал для них деньги. Другой раз его догнал водитель, услышавший об акции. Ехал рядом, спрашивал, как ноги, чем помочь. "Я понял тогда, что я не один, вокруг много неравнодушных людей", - говорит Михайлусов.

"17-й день, - записывает Алексей на своей страничке. - Темп супер, чуть выше пяти километров в час, 55 километров прошел, далее стемнело и немного ноги "гудели". Но пока идут. Мозоли продолжают появляться, где-то огрубели. Остановился в Межводном. Кафешки закрыты. Зашел в продуктовый магазин. Перекус в палатке на берегу моря. Ночное купание. Отдых".

- Во время восхождения на Каш-Кая обнаружил в лесу множество клещей, приходилось останавливаться, осматривать себя и скидывать их с одежды, неприятная история, - вспоминает Алексей. - Фактически дистанция получалась больше, чем думал. За едой и водой приходилось заворачивать в города, по крутому спуску, затем снова идти в гору. Начал отставать от намеченного графика. Из-за болей в ступнях пришлось немного больше отдыхать.

Дороги для пешеходов были настолько плохие - вернее - их не было - что все чаще путешественнику приходилось шагать по трассе. В темноте шел с фонариками, мигающими красным светом с двух сторон. Само передвижение напоминало траекторию зайца - зигзагом, потому что все время приходилось уклоняться от проезжающих машин.

- Уснуть было исключено: лаяли собаки, болели мышцы, было холодно и накатывали машины, - рассказывает Алексей. - Под Джанкоем снова потребовался отдых. А времени нет. Мне надо было уложиться в срок, потому что отпуск заканчивался и надо было выходить на работу.

Проверки на прочность

С трех лет Алексей плавал, бегал, участвовал в забегах на длинные дистанции. Фото: Из личного архива Алексея Михайлусова

Алексею 26 лет. Работает в полицейском участке Сосногорска. Закончил академию в Санкт-Петербурге и на работу поехал в Республику Коми.

- Дух волонтерства вселился в меня уже тогда, - рассказывает Алексей.

Спортом симпатичный здоровый парень увлекался всегда. С трех лет плавал, бегал, участвовал в забегах на длинные дистанции. И всегда принимал близко к сердцу чужие проблемы. Как же совместить спортивное хобби и волонтерство? Об этом задумался в прошлом году, когда стал планировать свой отпуск.

И придумал: одиночный марафон в 59 километров по реке Вычегде. Его посвятил двум мальчиком-двойняшкам Вове и Сереже Бобровым. Они родились с ДЦП, им требовался курс лечения в оздоровительном центре в Самаре. Для этого нужно было собрать 275 тысяч рублей. Большую часть уже внесли благотворители.

В 8:30 вошел в воду температурой градусов 15 и финишировал через 9 часов 25 минут. Все, кто следил за этим марафоном, узнали о судьбе маленьких Бобровых. Малыши поехали на лечение. Алексей после заплыва не мог улыбнуться: сковало все мышцы.

"Такие проверки на прочность нужны, прежде всего, мне самому, - говорит немногословный парень. - Мне важно испытывать свои силы".

Девочки уже в санатории

В Саках Алексей остановился в санатории "Северное сияние". Директор Сергей Мишарин, узнав о цели путешественника, сразу откликнулся: "Пусть бабушка вместе с девочками приезжает к нам, встретим, подлечим". И сегодня - они уже здесь, проходят бесплатно курс реабилитации впервые в этом тяжелом году, когда из-за коронавируса многие санатории и лечебные центры либо закрылись, либо ограничили прием больных.

Осмотрели здесь и самого Алексея, покорившего к этому моменту 1069 километров.

- По-другому и быть не должно, - сказал Сергей Владимирович. - Когда мы услышали о поступке Алексея и о том, что он будет проходить рядом с нашим санаторием, как было не пригласить его. Я считаю, что он совершает подвиг, я представляю, что значит пройти этот путь. Он добрался к нам уже буквально "на костях": так стерта в мозоли кожа. Я его буквально упросил не идти уже дальше на Симферополь, иначе восстановиться будет намного сложнее.

289 тысяч 400 рублей

Как сообщила "РГ" Наталья Мартынец, акция Алексея помогла собрать 289 тысяч 400 рублей. На эти средства куплена инвалидная коляска (89 тысяч 400 рублей). 200 тысяч рублей переданы на дальнейшую реабилитацию Фериде и Эмине Асановых.