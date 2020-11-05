В Архангельской области подросток угонял машины ради видео для соцсети

В Виноградовском районе Архангельской области полицейские нашли виновного в целой серии ночных угонов автомобилей. Им оказался 16-летний подросток.

Как сообщает УМВД по Архангельской области, жители поселка Березник стали массово обращаться в полицию с одинаковыми жалобами: на машине, вечером оставленной у дома, наутро появились повреждения, а бензобак опустел.

Как выяснилось, автомобили угонял местный подросток, чтобы покататься по окрестностям поселка, а потом выложить видео своих "подвигов" в социальную сеть.

После катания угонщик всегда возвращал чужой транспорт на место. Несмотря на это, полиция возбудила уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения.

Правоохранители отмечают, что автовладельцы невольно сами помогали юноше воспользоваться своим имуществом: они оставляли автомобили незапертыми, с ключом в замке зажигания. С водителями провели профилактическую работу.