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05.11.2020 18:07
Рубрика: Общество

В Карелии умер главный архитектор музея-заповедника "Кижи"

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

В Петрозаводске ушел из жизни главный архитектор музея-заповедника "Кижи" Владислав Куспак. Он умер в больнице после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Владислав Куспак был членом союза архитекторов России, участником и победителем многих архитектурных и дизайнерских конкурсов и выставок. В одно время он работал и главным архитектором Петрозаводска, а в "Кижах" занимал эту должность с 2014 года. Кстати, его отец - Николай Куспак - был заслуженным архитектором России.

Владислав Куспак создал многие проекты - систему навигации по острову Кижи, провел экспертизу градостроительной документации и плана управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также он создал эскизные проекты входных зон музея на острове Кижи и в деревне Оятевщина.

В музее-заповеднике отметили, что для Владислава Куспака не существовало проходных проектов и малосущественных деталей. Каждая работала на достижение общей цели, служила гармоничной частью единого художественного образа.

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