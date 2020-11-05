В Петербурге подросток выстрелил в панков и снял это на видео

Сотрудники полиции задержали юношу, который в центре Санкт-Петербурга напал на двух студентов с аэрозольным пистолетом.

Видеозапись произошедшего снял и обнародовал зачинщик. На короткой записи слышно, как он возмущается внешним видом двух молодых людей. Они выглядят как панки - с ирокезами и в кожаных куртках с металлическими заклепками. О себе же снимающий гордо говорит: "Я - антифашист". В какой-то момент в кадре появляется пистолет. Молодой человек стреляет прямо в лицо одному из неформалов, у того загорается маска. Следует еще один выстрел, и запись обрывается.

Несмотря на то, что пострадавшие не стали обращаться в полицию, произошедшее попало в поле зрения правоохранителей - они нашли видеозапись в ходе интернет-мониторинга. Выяснилось, что вооруженный конфликт произошел 30 октября на Лиговском проспекте. Полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Центра "Э" установили потерпевших. Это 17-летний петербуржец и 20-летний приезжий из Нальчика. Оба они студенты местных вузов. Накануне был задержан подозреваемый - 17-летний уроженец Кемерова, который сейчас живет во Всеволожском районе Ленобласти, не работает и не учится. У задержанного изъяли аэрозольный пистолет "Пионер": следствие полагает, что именно из него подросток стрелял в студентов. Расследование продолжается.