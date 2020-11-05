В Петербурге пройдет театральный фестиваль "Рождественский парад"

С 5 по 16 декабря в Санкт-Петербурге пройдет "Рождественский парад" - XXVII фестиваль негосударственных театров и театральных проектов.

Афиша "Рождественского парада" 2020 года чрезвычайно разнообразна - и по составу участников, и по жанрам. Экспертный совет фестиваля отобрал к участию 21 постановку. Среди них кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты.

Официальное открытие состоится 5 декабря. Победитель прошлого фестиваля театр-студия "Закулисье" из Пушкина представит на сцене Дома актера комедийную драму "Билокси блюз" по пьесе Нила Саймона.

Но конкурсная программа начнется еще раньше: 2 декабря театр "Цехъ" покажет спектакль "Игроки" в постановке Виктора Бугакова.

Давний участник фестиваля пермский театр кукол "Карабаска" представит свой новый спектакль "кукольныестрастипокоролюлиру" - театральную фантазию на тему трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир" для подростков и взрослых (режиссер Андрей Тетюрин, актер Даниил Петров).

Актриса и режиссер Светлана Аюпова приедет из Уфы с поэтической программой "Тихий час" по стихам Пушкина, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама.

Гатчинский театр-студия "За углом" предложит свою версию пьесы Эдварда Радзинского "Я стою у ресторана…" в постановке Юрия Калугина.

Независимый проект актрисы Екатерины Ряжских "На вяку, как на таку" - это музыкальный спектакль, созданный по фольклорным материалам Липецкой области.

Независимое театральное партнерство под руководством режиссера Александровой покажет пьесу Ярославы Пулинович "Свой путь".

Традиционно афиша фестиваля включает в себя и спектакли для детей. Петербургские театры кукол "Петроглиф" (спектакль "Серебряное копытце") и "Без занавеса" (спектакль "Сказки Шаляпина") впервые примут участие в "Рожественском параде". Их постановки адресованы самой младшей зрительской аудитории. Старшим школьникам будет интересен спектакль "Неслучайный попутчик" "Театра Поколений" по произведениям нидерландского прозаика и поэта Тоона Теллегена. А независимый проект актера Андрея Балашова "Маланья - голова баранья", созданный в жанре сказки-притчи, предназначен для семейного просмотра.

Свои первые работы представят на суд зрителей два новых театра, созданных молодыми актерами, выпускниками петербургских вузов. "Мастерская М.К. Лавровой" покажет "Дети солнца" по пьесе Максима Горького. "КукАртель" - спектакль "Моби Дик" по мотивам одноименного романа Германа Мелвилла.

Вообще в нынешнем "Рождественском параде" будет немало новичков. В частности, дебютируют сразу четыре театра из Нижнего Новгорода: Центр театрального мастерства с сатирической сказкой для взрослых "Колхозница и рабочий", театр "ГранАрт" с монодрамой "Говорит Москва" по одноименной пьесе Юлии Поспеловой, творческое объединение "Нетеатр" с драматической комедией "Беспечная нота", театр "Преображение" со спектаклем "Тварь 5.8.7.6/2" по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь".

Также впервые примет участие в фестивале театр "Ансамбль A"capella FM" из Великого Новгорода. Он привезет в Санкт-Петербург оригинальную версию повести Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня".

Еще два новых коллектива - из Санкт-Петербурга. Это театр "Светотень" со спектаклем "Про того, кто "Про это", посвященным жизни и творчеству Владимира Маяковского, и "ПанТеатр" со спектаклем "Я есть" по автобиографической пьесе Натальи Легковой.

Конкурсную программу фестиваля закроет лауреат "Рождественского парада" "Балет.Театр" с новой постановкой "Песни Ри" хореографа Дарьи Вергизовой.

Спектакли пройдут на разных площадках, в том числе в Доме актера, в Камерном театре Малыщицкого, в "Особняк.Театре", на малых сценах Театра имени Комиссаржевской и ТЮЗа. Вход свободный, предварительная регистрация на спектакли будет открыта в группе фестиваля.

Фестиваль "Рождественский парад" проводит петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ при поддержке петербургского комитета по культуре. Жюри возглавит актер БДТ имени Товстоногова Михаил Морозов, также в состав вошли режиссер Александр Савчук, театральные критики Анна Константинова, Наталья Меричинская, Алексей Пасуев.