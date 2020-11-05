В Петербурге стартовал муниципальный форум стран БРИКС

Вопросы сотрудничества на местах и налаживание связей по линии народной дипломатии стали основными темами Второго международного муниципального форума стран БРИКС, который вчера открылся в Санкт-Петербурге. Как отмечают участники мероприятия, встречи подобного уровня позволяют наладить обмен лучшими практиками в области экономики, экологии, инвестиций и цифровизации, борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Очень важно обсудить ситуацию, обсудить, каким образом мы будем жить дальше, - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов. - И важно общение на земле, умение понимать людей в другой стране.

В этом году форум проходит в рамках председательства России в межгосударственном объединении БРИКС. И предложения отечественных экспертов вызывают большой интерес коллег из стран "пятерки". Например, проект "Умный город". Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров, в настоящее время создаются цифровые двойники для 209 российских городов - участников проекта, которые позволяют увязать в единую структуру системы жизнеобеспечения - водоснабжение, электричество, газ, - а также загруженность дорог, услуги здравоохранения и системы безопасности. Это позволяет, например, повышать энергоэффективность - экономия на уличном освещении доходит до 66 процентов.

Всего в рамках ММФ состоится 19 сессий, посвященных транспорту, развитию внутреннего туризма, формированию комфортной городской среды.