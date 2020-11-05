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05.11.2020 13:17
Рубрика: Общество

В Петербурге три четверти родителей выбрали очное обучение в школах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Свыше 100 тысяч петербуржцев приняли участие в опросе, который инициировали городские власти. Родителей школьников спрашивали о том, каким они хотели бы видеть учебный процесс в это непростое время: очным или дистанционным.

Минпросвещения: Ситуация по COVID-19 в школах управляемая

В момент публикации материала, 76 233 горожанина высказались за сохранение очного обучения.

Дистанционку выбрали 25 713 респондентов.

То, что удаленный формат выбрали лишь четверть респондентов, не влияет на саму возможность дистанционного обучения. Если семья по каким-то причинам считает нужным, чтобы их ребенок учился сейчас дистанционно, достаточно написать соответствующее заявление директору школы.

Ученики на дистанционке получат доступ к подробному расписанию, образовательным материалам, по сложным разделам занятия будут проходить в виде вебинаров, ожидается, что какие-то моменты детям смогут разъяснять тьюторы.

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