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05.11.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

Жительницы Коми проиграли в интернете 1,5 миллиона рублей

Текст: Евгений Малышев

Игры на сомнительных интернет-платформах плачевно закончились для двух жительниц города Усинска, которые хотели расплатиться за жилье, но в итоге перевели мошенникам кредитные деньги.

Фото: Gettyimages
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Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в городской отдел полиции обратились две жительницы Усинска 1970 и 1974 годов рождения, которые являются сестрами и работают продавцами в магазинах. Старшая сестра в поисках объявлений о заработке, попала на интернет-страницу, обещавшую доход в случае инвестирования определенной суммы. Первые результаты вложений казались оптимистичными: гражданка увидела, что ее виртуальный счет быстро растет.

Вдохновившись успехом, женщина привлекла к игре на онлайн-бирже свою младшую сестру, которая вложила средства на другой платформе. Поощряемые интернет-брокерами, настаивавшими на скорейшем вложении как можно больших сумм, женщины отправили мошенникам более полутора миллионов рублей, продав ювелирные украшения, взяв три кредита лично и уговорив свою подругу открыть еще один кредит.

Целью игры на виртуальных биржах было погашение ипотеки. Лжеброкеры консультировали своих жертв в Сети и по телефонам, номера которых были зарегистрированы в России, Великобритании и Греции. В итоге пострадавшим так и не удалось превратить виртуальные доходы в живые деньги.

В настоящее время следствие продолжается, возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере" и 158 УК РФ "Кража".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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