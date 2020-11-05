Звезде "Дома-2" запретили въезд в Россию

Игорь Русанов, известный блогер и участник шоу "Дом-2" подал в суд на полицию Петербурга. Молодому человеку запретили въезд в Россию и он пытается это оспорить, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам Русанов - гражданин Украины. О том, что ему запрещен въезд в Россию, он узнал, когда возвращался со своей супругой Юлией Щегловой с Сейшельских островов.

Шоумен полагает, что этот запрет несправедлив. В своем исковом заявлении Русанов указал, что проживает на территории России с 2000 года. Также он состоит в браке с россиянкой (Юлия Щеглова уроженка Карелии). Кроме того, у шоумена есть в Петербурге свой бизнес.

Игорь Русанов пришел на проект "Дом-2" в прошлом году и довольно быстро отправился на Сейшелы. Там же он зарегистрировал свой брак.