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05.11.2020 18:43
Рубрика: Происшествия

Пропавшую в Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Десятилетняя девочка, пропавшая минувшей ночью в хуторе Поднижний Волгоградской области, найдена мертвой. Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК РФ, в ее убийстве подозревается ранее судимый местный житель.

В Петербурге без вести пропали трехлетний мальчик и его отец

Тело ребенка, которого после заявления матери о пропаже в полицию, искали сотрудники правоохранительных структур и волонтеры, нашли в лесополосе. Во время поисков выяснилось, что к исчезновению школьницы может быть причастен 32-летний знакомый ее матери, который ранее был судим.

После общения с правоохранителями, он признался в том, что задушил девочку. Убийца задержан.

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