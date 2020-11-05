Пропавшую в Волгоградской области десятилетнюю девочку нашли мертвой

Десятилетняя девочка, пропавшая минувшей ночью в хуторе Поднижний Волгоградской области, найдена мертвой. Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК РФ, в ее убийстве подозревается ранее судимый местный житель.

Тело ребенка, которого после заявления матери о пропаже в полицию, искали сотрудники правоохранительных структур и волонтеры, нашли в лесополосе. Во время поисков выяснилось, что к исчезновению школьницы может быть причастен 32-летний знакомый ее матери, который ранее был судим.

После общения с правоохранителями, он признался в том, что задушил девочку. Убийца задержан.