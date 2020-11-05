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05.11.2020 13:56
Рубрика: Власть

Системы С-400 на учениях в Крыму уничтожили воздушные цели

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

На территории Республики Крым состоялись учения боевых расчетов зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", передает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Бойцы отразили нападение диверсантов на позиции ЗРК во время выполнения задач противовоздушной обороны.

Под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" расчеты С-400 свернули позиции и передислоцировались в запасной район. Во время марша колонну атаковала группа условных диверсантов, которая была уничтожена подразделением охраны и обороны. В учебном бою были использованы холостые боеприпасы и имитированные взрывные устройства.

В завершении учений боевые расчеты С-400 обнаружили воздушные цели, взяли их на контроль и уничтожили электронным пуском ракет.

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