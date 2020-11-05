Сочи возглавил топ-10 городов с самыми дорогими арендными домами

Сочи занял первое место в списке самых дорогих домов в аренду. Об этом сообщает исследование агентства по подбору жилья ЦИАН.

Вилла, расположенная на улице Плеханова в микрорайоне Мамайка Центрального района курорта, площадью 1,3 тысячи квадратных метров сдается за семь миллионов рублей в месяц. Она находится на береговой линии и с нее открываются панорамные виды на море и горы.

Здесь есть шесть спален, рабочий кабинет, залы для бильярда и покера, два бассейна - взрослый и детский, а также технические помещения. Кроме того, на прилегающей территории оборудованы собственный пляж и теннисный корт. В стоимость входит работа обслуживающего персонала - поваров, горничных, официантов и массажиста.

По мнению экспертов, вилла уступает лишь нескольким коттеджам на Рублево-Успенском шоссе в столице. К слову, в этот список не внесены объекты в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также в черте административных центров субъектов федерации.

Второе место занял Севастополь, точнее, поселок Орловка. Там трехэтажный особняк с четырнадцатью спальнями площадью 3,2 тысячи квадратных метров с участком в 158 соток сдается за два миллиона рублей.

Тройку лидеров замыкает дом площадью 600 квадратных метров на участке в сто соток в Выборгском районе Ленинградской области. Стоимость проживания в особняке составляет 1,2 миллиона рублей.