В Крыму назвали блефом киевский саммит по "возвращению полуострова"

Руководитель Государственного комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев считает очередным фантастическим блефом заявленный Украиной на май 2021 года международный саммит для "возвращения полуострова".

- Проведение саммита не будет иметь вообще никаких последствий, - сказал Альберт Кангиев РИА Новости. - Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более чем пустая трата времени. Россия не будет ни с кем обсуждать статус своих территорий. И такие заведомо провальные инициативы вызывают лишь иронию и безразличны крымчанам. Да и участие других государств в политических авантюрах Киева весьма сомнительно.

Единственный смысл в таком мероприятии - это попытка получить от ЕС и США новую финансовую помощь на "возвращение" Крыма и усилие Вооруженных сил Украины.

Ранее первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о намерении создать "многоуровневую диалоговую платформу" для возвращения темы принадлежности полуострова в международную повестку. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что на саммит "Крымская платформа" в мае 2021 года Киев хочет пригласить представителей ведущих мировых держав.