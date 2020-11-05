В Крыму временно запретили торжественную регистрацию браков

В Крыму для предотвращения распространения коронавируса введены временные ограничения на государственную регистрацию брака в торжественной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Крыма.

"Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа - регистрация брака будет производиться исключительно в присутствии жениха и невесты", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на неопределенный срок отменяется церемония торжественной регистрации имен новорожденных. Органы ЗАГС в Крыму работают только по предварительной записи и с соблюдением строгого масочного режима. Без записи проводится только первичная регистрация рождения и смерти.

Напомним, весной во время режима самоизоляции в Крыму также вводились ограничительные меры в органах ЗАГС. А перед началом пандемии органы ЗАГС полуострова сообщили о "свадебном буме" в Татьянин день - 25 января и в день "четырех двоек" - 20 февраля. В эти дни в Крыму пожелали зарегистрировать брак 80 и 128 пар соответственно. Это вдвое больше, чем за год до этого. Тогда о самоизоляции и жестких ограничительных мерах в Крыму еще никто не помышлял.

За последние сутки в Крыму подтверждено 207 случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности с начала пандемии в республике заболели COVID-19 10364 человека. Выздоровели за это же время 5940 человек. Умер 151 больной. Курс лечения сейчас проходят 4247 человек, в том числе 2351 в стационарах. 66 человек находятся в тяжелом состоянии.