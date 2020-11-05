Видео: В Сочи столкнулись спорткары Mercedes McLaren и Ferrari

На перекрестке улиц Гагарина и Егорова Центрального района Сочи столкнулись спортивные автомобили Mercedes McLaren и Ferrari. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону Ирина Заватская.

Инцидент произошел 4 ноября в 16.45. "Водитель автомобиля Mercedes McLaren не выдержал безопасный интервал дистанции до двигающегося впереди автомобиля Ferrari, который поворачивал налево, и допустил с ним столкновение, - рассказала Заватская. - От удара Mercedes McLaren отбросило на бетонный бордюр".

К счастью, в ДТП никто не пострадал.