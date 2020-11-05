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05.11.2020 11:36
Рубрика: Происшествия

Жителя Кубани осудили за истязание и убийство падчерицы

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд вынес приговор обвиняемому в истязании и убийстве падчерицы с особой жестокостью.

В Пермском крае истязавшего детей мужчину осудили на семь лет

Как сообщили в пресс-службе суда, житель Курганинского района с апреля 2019 года жил с женой и двумя ее детьми: двухлетним мальчиком и четырехлетней девочкой. Четыре месяца он постоянно избивал их, объясняя жестокость мерами воспитания. Во время суда он заявил, что хотел таким образом выработать у них беспрекословное послушание. Детей он бил за случайно уроненный телефон, брошенную игрушку, игру в огороде.

В конце августа 2019 года мужчина пришел с работы и, разозлившись на то, что дети не открыли ему калитку, напал на них. Девочку он ударил по голове и телу как минимум 36 раз. Понимая, что она может умереть, он запретил оказывать ей помощь. Спустя три дня он еще раз избил ее кулаками и резиновым шлангом от стиральной машины. После этого осужденный вызвал "скорую", заявив врачам, что девочка сама упала в подвал, после чего скрылся. Его задержали через два дня. Девочка умерла по дороге в больницу.

Суд признал истязателя виновным, его приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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