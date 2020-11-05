Жителя Волгоградской области осудили за гибель ребенка в ДТП

В Волгоградской области мужчина осужден на шесть с половиной лет как виновник ДТП, в котором погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 6 июля этого года. Будучи нетрезвым, 38-летний житель Николаевского района решил покатать на автомобиле своих детей девяти и одиннадцати лет, десятилетнего племянника, а также сына соседки.

Двигаясь на большой скорости (120 километров в час), водитель не справился с управлением и на 620-м километре автодороги Самара - Волгоград съехал на обочину, в результате чего машина опрокинулась. От сильного удара соседский ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте. А виновник аварии после того, как приехала скорая помощь, уехал с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью признал свою вину и был заключен под стражу. Суд вынес ему приговор - шесть с половиной лет колонии-поселения.