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05.11.2020 11:18
Рубрика: Власть

Для тюменских дачников построили новую дорогу

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Накануне зимы в Тюмени значительно преобразили окраинную улицу Варшавскую. Она ведет к садовым товариществам "Лесная поляна" и "Суходольное", где располагаются более двух тысяч дачных участков и где круглогодично проживает немало горожан.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

До заморозков и большого снега дорожники успели положить и разметить три километра асфальтового полотна, отремонтировать тротуары, сделать разворотную площадку и стоянку для общественного транспорта, установить новые дорожные знаки. Новый вид эта "артерия" приобрела в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Своей очереди дождутся и другие подъездные пути к СНТ в пригороде - они также вошли в программу ремонта.

Как рассказал председатель регионального отделения Союза садоводов России и член Общественной палаты Тюменской области Алексей Кучеров, обустройства Варшавской улицы тюменцы ждали с нетерпением, ведь многие из них во время пандемии решили изолироваться именно на дачах. Кучеров отметил, что в рамках соглашения между областным правительством и Союзом садоводов России дороги к садоводческим обществам поддерживаются в оптимальном состоянии: зимой, например, их чистят от снега и наледи, в остальное время года либо закатывают большие ямы, либо заказывают серьезный ремонт.

Фото: Сергей Кузнецов
На тюменском участке федеральной трассы 1Р 402 появятся четыре полосы

По отчету Главного управления строительства, сейчас на федеральных и региональных трассах в границах Тюменской области работы полностью завершены, а в самих населенных пунктах они выходят на финальную стадию. Наибольший объем дорожникам нужно освоить в Тюменском районе: в нормативное состояние необходимо привести 74 километра в 59 селах и деревнях. Таким образом, за 2020-й год ГУС в общей сложности "пройдет" 191 километр. На следующий год ведомство заявило план на 300 километров в 22 муниципальных образованиях.

Добавим, что в настоящий момент доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии на территории региона составляет 69 процентов, а в границах Тюменской агломерации - 80,9 процента. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 85 процентов.

Из федерального бюджета Тюмень согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, получит транш и на реконструкцию улицы Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы. В документе указано, что по итогам освоения средств объект должен быть завершен на 60 процентов. Госконтракт на сумму 943,5 миллиона рублей выиграла компания "Мостострой-11". До ноября 2021 года ее специалисты должны расширить заявленный участок до шести полос.

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