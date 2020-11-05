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05.11.2020 16:54

"Долететь" быстрее

Два главных города Челябинской области связала скоростная электричка
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8304)
Вчера по маршруту Челябинск - Магнитогорск начали курсировать скоростные электропоезда. Это пятивагонные составы, расчетная вместимость которых - 341 пассажир. Для региона открытие скоростного сообщения - заметное событие. Эксплуатация современного электротранспорта делает ближе друг к другу два самых крупных города Южного Урала и населенные пункты между ними. "Ласточкой" долететь до металлургической столицы региона можно за 4 часа 20 минут с промежуточными остановками в Троицке, Тамерлане и Карталах, и это уже новая реальность для людей, собравшихся в путь.
"Ласточка" выигрывает даже у легковых автомобилей и в скорости, и в комфорте. Фото: Татьяна Андреева/РГ "Ласточка" выигрывает даже у легковых автомобилей и в скорости, и в комфорте. Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Ласточка" выигрывает даже у легковых автомобилей и в скорости, и в комфорте. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Главное - рейсы теперь прямые. Раньше пассажирам электричек приходилось делать пересадку на станции Карталы, в итоге поездка в один конец занимала около семи часов. Напрямую до Магнитки можно было добраться только на поезде, следующем от Нижневартовска до Адлера. Он курсирует через день и тоже идет не слишком быстро: от Челябинска до Магнитогорска - 7 часов 39 минут, в обратном направлении - 6 часов 33 минуты. Рейсовые автобусы до города сталеваров идут свыше пяти часов, частники довозят быстрее и дешевле, но безопасность и надежность электричек очевидно выше.

- Запуск "Ласточки" позволяет сделать поездку более удобной, - отмечают в дирекции Южно-Уральской железной дороги. - Ежегодно по этому участку компания перевозит порядка миллиона пассажиров на пригородных поездах. Сейчас они почувствуют совершенно новый уровень комфорта.

Расстояния станут меньше пугать планирующих дальние поездки людей, и это способ активизировать бизнес-процессы

Составы, которые производят в соседней Свердловской области, оснащены системами климат-контроля, светодиодным освещением, видеонаблюдением, информационными табло, приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Вообще же предусмотрены два класса обслуживания, расценки на проезд установлены министерством тарифного регулирования и энергетики: бюджетный вариант сопоставим с ценой билета на рейсовом автобусе, комфорткласс в 2,5 раза дороже.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Как изменятся дороги в регионах Черноземья

Скоростной трансфер, полагают эксперты, изменит пассажиропотоки в разных видах транспорта на южном направлении, добавит жителям региона мобильности, усилит внутренние миграционные процессы. Расстояния станут меньше пугать планирующих дальние поездки людей, и это способ активизировать бизнес-процессы.

Пока в регионе запущены лишь два скоростных состава. Однако во время прошлогодней презентации нового пассажирского терминала челябинского аэропорта областные власти рассматривали "Ласточку" в качестве инструмента, способного усилить загрузку воздушных ворот области, в первую очередь именно за счет повышения транспортной доступности для жителей южной части региона. Еще по примеру столичных городов предполагалось связать надежным транспортным коридором железнодорожный вокзал Челябинска и аэропорт, проложив между ними железнодорожную ветку и пустив по ней скоростные электрички. Это стало бы, с одной стороны, дополнительным бонусом путешественникам, а с другой - серьезным аргументом в борьбе за пассажиропоток. Но идея пока не получила развития, впрочем, скоростные электрички до Магнитогорска можно считать первыми ласточками формирования новой транспортной схемы региона.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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