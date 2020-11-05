На Ямале поезд столкнулся с машиной, водитель погиб

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку столкновения пассажирского поезда с автомобилем.

ДТП случилось накануне на 494 километре перегона Сывдарма-Лимбей на территории Ямало-Ненецком автономного округа. Поезд, ехавший из Уфы в Новый Уренгой, и ГАЗ столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде. Находившийся за рулем автомобиля мужчина 1977 года рождения погиб на месте происшествия.

"Проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.