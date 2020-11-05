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05.11.2020 16:39
Рубрика: Общество

Непаханое поле для науки

На Южном Урале поддержат из бюджета аграрные НИОКР
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8304)
Сделать сельское хозяйство на Южном Урале более продуктивным решили, организовав поддержку наукоемких проектов в АПК. На это направлен механизм субсидирования научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР).

Так, крупный животноводческий комплекс "Дубровский", где производство организовано по принципу "от поля до прилавка", получит в этом году субсидию за научное исследование, ориентированное на создание питательного корма для скота с использованием кукурузы. В числе претендентов на поддержку также сельхозкооператив "Черновской" (научный интерес - повышение репродуктивной функции коров), агрофирма "Магнезит" (эффективность вакцинации скота), сельхозпредприятие "Уштаганское" (профилактика патологий молодняка). А фирма "Тарутино" и крестьянские хозяйства Карнаухова и Марусина выполнили опытно-конструкторские работы по внедрению систем точного земледелия. Установленное экспериментаторами на тракторы оборудование экономит ресурсы, сверяясь с электронной картой поля, помогает механизаторам выбрать оптимальную траекторию движения техники.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На федеральном уровне, отмечают эксперты, есть программа, нацеленная на повышение роли науки в крестьянском труде. На Южном Урале к ней присоединилась, в частности, птицефабрика "Равис", которая занимается внедрением отечественного кросса птицы. Однако попасть в федеральную программу получается не у всех. Большинству претендентов непросто дотянуться до такого уровня, предложить проекты федерального звучания.

Между тем эти хозяйства образуют тот фундамент, на котором держится аграрный сектор региона. Чтобы не оставить их за бортом, на Южном Урале инициировали свою программу поддержки НИОКР. Предварительно научную составляющую заявленных местными экспериментаторами работ теперь оценивают на научно-техническом совете минсельхоза области. Когда проект реализован и результат положительный, бюджет возмещает часть расходов.

- Во многих субъектах, чтобы приблизить производство к переднему краю науки, отталкиваются от самих проектов: если признается польза последних, в заинтересованных ведомствах тогда начинают думать, как их поддержать, - рассказывает начальник отдела регионального минсельхоза Наталья Твердохлебова. - Наш опыт тоже может пригодиться коллегам.

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Вначале на Южном Урале поощряли разработчиков передовых продуктов для АПК, оплачивая из бюджета часть их затрат. Один из самых удачных примеров - созданная на Челябинском компрессорном заводе универсальная сеялка. Но оценить перспективность большинства проектов оказалось сложно: аграрии не торопятся покупать неизвестную на рынке продукцию. В итоге чиновники решили финансировать не разработчиков, а сельхозпроизводителей: они, исходя из своих потребностей, заказывают НИОКР научным организациям, а расплачиваются с ними за счет полученных субсидий.

Особо приветствуются "зеленые" технологии. Кстати, эксперты отмечают, что подобная поддержка, наряду с санкциями за нарушение природоохранного законодательства, меняет психологию бизнеса. До недавнего времени для него главным было само производство, приносящее доход, а все, что связано с переработкой и утилизацией отходов, вторично, финансируется по остаточному принципу. Сейчас подходы меняются. Скажем, птицефабрика "Чебаркульская птица" использует технологию обеззараживания отходов, переработки их в органические удобрения, востребованные в сфере растениеводства. Этот прагматичный подход, подкрепленный исследованиями, птицеводы также намерены защищать для получения субсидии - связь с наукой превращается в тренд.

Прямая речь

Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области:

- Субсидирование научной деятельности позволяет аграриям привлекать для изысканий специализированные организации. Цель такой работы - совместно с учеными внедрить технологичные решения в повседневную жизнь, а в глобальном смысле - найти лучшие способы повысить эффективность сельского хозяйства. Внедрение научных разработок и конструкторских решений поможет занятым в агропромышленном секторе хозяйствам оставаться конкурентоспособными, выращивать, перерабатывать и поставлять на рынок качественное продовольствие.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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