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05.11.2020 16:56
Рубрика: Общество

Дезинфекцию поставили на поток

На Южном Урале создают технику для борьбы с вирусом
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 250(8304)
Машиностроители из Миасса создали санитарный автомобиль, предназначенный для дезинфекции дорог и зданий, их обработки газовым или газокапельным потоком. Воду или дезинфицирующий раствор распыляют с помощью специальной турбины: установка, закрепленная в кузове автомобиля, поворачивается на 360 градусов, при этом дальность полива составляет 50 метров. С учетом сложившейся ситуации машина предназначена в первую очередь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Нынешней весной в Челябинске уже проводили масштабную антивирусную обработку улиц. Плечо мэрии тогда подставила другая компания-производитель, к слову, тоже из Миасса. Дезинфекцию больших территорий поливочными механизмами признали недостаточно эффективной, поэтому инициаторы предложили использовать сцепку из аэродромной поливомоечной и тепловой антигололедной машин. Первая подавала дезинфицирующий раствор, а авиационный двигатель распылял его на большие площади.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Создатели отмечали, что этот метод кардинально отличается от того, что практиковали в Китае, где улицы пытались обрабатывать насосами вручную. Тандем южноуральских механизмов производительнее в сотни раз: он накрывает дезинфицирующим облаком горячего пара не только автодороги, но и тротуары, прилегающие территории. В первый день работы в Челябинске две такие сцепки прошли около 100 километров, во второй - более двухсот. По итогам практических испытаний кластер производителей спецтехники совместно с Союзом промышленников "За развитие Миасса" и местным автозаводом направил федеральному правительству информацию о готовности за несколько месяцев выпустить 400 сцепок. Такой объем, сообщили машиностроители, потребует напряжения, сравнимого с военным, но при этом заверили, что наравне с врачами готовы встать на передний край борьбы с инфекцией.

Нынешняя машина из Миасса - уже второе высокопроизводительное устройство с антивирусной миссией. Но здесь все функции объединены в одном агрегате, причем техника может использоваться не только для дезинфекции, но и для тушения пожаров невысокой сложности, пылеподавления, противоклещевой обработки территорий.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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