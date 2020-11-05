Нынешней весной в Челябинске уже проводили масштабную антивирусную обработку улиц. Плечо мэрии тогда подставила другая компания-производитель, к слову, тоже из Миасса. Дезинфекцию больших территорий поливочными механизмами признали недостаточно эффективной, поэтому инициаторы предложили использовать сцепку из аэродромной поливомоечной и тепловой антигололедной машин. Первая подавала дезинфицирующий раствор, а авиационный двигатель распылял его на большие площади.

Создатели отмечали, что этот метод кардинально отличается от того, что практиковали в Китае, где улицы пытались обрабатывать насосами вручную. Тандем южноуральских механизмов производительнее в сотни раз: он накрывает дезинфицирующим облаком горячего пара не только автодороги, но и тротуары, прилегающие территории. В первый день работы в Челябинске две такие сцепки прошли около 100 километров, во второй - более двухсот. По итогам практических испытаний кластер производителей спецтехники совместно с Союзом промышленников "За развитие Миасса" и местным автозаводом направил федеральному правительству информацию о готовности за несколько месяцев выпустить 400 сцепок. Такой объем, сообщили машиностроители, потребует напряжения, сравнимого с военным, но при этом заверили, что наравне с врачами готовы встать на передний край борьбы с инфекцией.

Нынешняя машина из Миасса - уже второе высокопроизводительное устройство с антивирусной миссией. Но здесь все функции объединены в одном агрегате, причем техника может использоваться не только для дезинфекции, но и для тушения пожаров невысокой сложности, пылеподавления, противоклещевой обработки территорий.