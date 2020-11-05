На прошлой неделе два десятка таксистов провели акцию на парковке перед администрацией Екатеринбурга. Главная претензия к властям - отсутствие конкретных ответов на возникающие вопросы. Их множество.

- Указ губернатора ничего конкретно не регламентирует, там прописаны только штрафы за неисполнение: 50 тысяч рублей - с ИП, 100-120 тысяч - с юрлица. Между тем наше сообщество дезориентировано. Таксисты не понимают, как это решение соотносится с законодательной базой, например, с правилами перевозки пассажиров, - констатирует представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко.

Перевозчики утверждают, что нововведение может повлиять на безопасность - закрыть водителю обзор, нарушить циркуляцию воздуха в салоне. При этом они ссылаются на отсутствие соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора и просят губернатора придать распоряжению рекомендательный характер.

Таксисты говорят: как только будет наложен первый штраф, они перейдут в нелегальный сектор

- Административными мерами решить эту проблему невозможно - любое давление приводит к уходу в тень. На днях мы провели конференцию, обсудили ситуацию с коллегами. По моим данным, 80 процентов участников рынка не собираются выполнять указ. Говорят: как только будет наложен первый штраф, они перейдут в нелегальный сектор. Таким образом, вся ответственность перекладывается на добросовестных перевозчиков, а это около пяти процентов, остальные самозанятые, - считает Герасименко.

- Я уже решил - устанавливать не стану, - признался корреспонденту "РГ" таксист Владимир. - Агрегаторы, конечно, проводят разные проверки, например, раз в неделю нужно отправить им свое фото в маске. Сейчас могут потребовать сфотографировать перегородку в салоне. Но конструкция моего авто для этого не приспособлена: если будет экран, теплый воздух не поступит в заднюю часть салона, пассажиры замерзнут, а я просто задохнусь… К тому же даже прозрачная пленка ограничивает обзор. Так что фото я вышлю, отчитаюсь, но потом все уберу.

При этом сама идея перегородки между водителем и пассажирами водителю нравится, но он считает, что изготавливать ее нужно в заводских условиях, на этапе сборки автомобиля.

Некоторые компании согласились внедрить новшества, однако и они не понимают, как это делать: натягивать обычную пленку, устанавливать пластиковый экран или матерчатые шторы? Цена конструкции в зависимости от материала составит от 1,5 до 6-8 тысяч рублей.

- Сторонние организации не привлекаем, делаем все сами, - сообщил "РГ" директор "Топ-Такси" Тимур Худорожков. - Закупили оптом оконную пленку из ПВХ 0,7 миллиметра. Вырезаем по трафарету и натягиваем на специальную раму от пола до потолка за передними сиденьями по всему периметру. Это занимает 2,5-3 часа на одну машину, а стоит в среднем 3-4 тысячи рублей. Пока непонятно, насколько это будет удобно. Начали собирать отзывы пассажиров.

Между тем министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков в конце недели намерен вновь собрать представителей таксопарков и проконтролировать исполнение указа.