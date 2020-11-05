Сразу три больших водоема Среднего Урала минувшим летом оказались в зоне экологического бедствия, причем все так или иначе связаны с питьевым водоснабжением крупных городов. Размещенные в Интернете экологами и местными жителями пейзажи больше напоминали кадры из фантастических фильмов о катастрофах, чем картины красот уральских озер. Насколько опасна сложившаяся ситуация, что предпринимают для устранения последствий власти и можно ли вообще компенсировать или хотя бы сгладить нанесенный природе ущерб?

Спустили до донышка

В начале сентября в редакцию "РГ" обратился читатель с просьбой разобраться, что случилось с одним из красивейших и богатых рыбой водоемов близ Ревды - Новомариинским водохранилищем. Из пруда объемом более 50 миллионов кубометров… исчезла вода, остался только неширокий поток в русле реки. Новомариинское - одно из самых молодых водохранилищ региона: плотина была построена в 1960-х, чтобы обеспечивать питьевой водой города Ревда, Первоуральск и частично Екатеринбург.

Приехав в село Мариинск, мы убедились: пруд пересох. На обнажившемся дне валялись пустые ракушки, засохшие водоросли среди окаменевшего ила.

- Даже если вода вернется, о рыбалке можно забыть лет на пять, а то и больше. Обычных людей штрафуют только за то, что они с удочкой вышли в запретный период порыбачить, а тут все биобогатство слили. И кто ответит? - возмущаются местные жители.

В восьмидесятые годы прошлого века Новомариинскому водохранилищу вместе с окружающими лесами присвоили статус памятника природы регионального значения. Живописный водоем с чистой водой государство взяло под особую защиту. Ведь его воды богаты плотвой, окунем, щукой, пелядью и сигом, судаком. Только в сентябре прошлого года в пруд выпустили 10 тысяч мальков толстолобика.

Нейтрализация известью кардинально проблему не решит: для ликвидации последствий экологической катастрофы необходимы новые технологии

- До того как начали "играть" уровнем воды, здесь водилась очень крупная щука. Попадались экземпляры свыше 15 килограммов. Но щука оказалась первой жертвой: она идет на нерест сразу после схода льда и икру оставляет на мелководье. Начинается сброс воды - все потомство погибает, - рассказывает председатель местного общества рыболовов Анатолий Гайдуков.

Выяснить, кто виноват, оказалось несложно: стихийное бедствие - на самом деле процесс запланированный. Нынешний владелец плотины, екатеринбургский "Водоканал", в августе начал ремонт гидросооружения и спустил более двух третей объема. Уровень воды упал на 8,5 метра, обнажив большую часть дна.

- Перед тем как начать работы, мы получили разрешение 12 органов, начиная от Нижне-Обского территориального управления Росрыболовства до Ростехнадзора и местных властей. Во время последнего обследования плотины были обнаружены серьезные дефекты, которые необходимо было срочно устранить, чтобы не допустить прорыва. Стихийное ЧП привело бы к еще большим бедам, - объяснил корреспонденту "РГ" технический директор ЕМУП "Водоканал" Сергей Никифоров.

Нынешним летом работы проводились у самого порога плотины, к затворам необходимо было подвозить на большегрузах бетон. Поэтому воду и спустили по максимуму: укреплять низ плотины возможно только "на сухую", пояснил руководитель цеха гидротехнических сооружений Сергей Дмитриев.

На реконструкцию плотины предприятие направило 140 миллионов рублей собственных средств, все работы планируют завершить к концу следующего года и только тогда водохранилище будет заполнено до краев. Впрочем, уже к весне 2021-го уровень воды планируют поднять как минимум на треть. Представители предприятия утверждают, что готовы выполнить все природоохранные обязательства и вернуть жизнь в озеро.

- Нам уже подсчитали нанесенный природе ущерб. Он оценивается не в денежном эквиваленте, а в биоресурсах. Мы обязаны после завершения работ запустить миллионы мальков разных видов рыб. Какие конкретно, определимся позже, в том числе исходя из наших экономических возможностей, - сообщил Сергей Никифоров.

Специалисты Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по рыболовству рекомендовали для зарыбления ценные виды - сазана, тайменя, хариуса.

Лунные пейзажи

Более плачевная ситуация на водоемах близ поселка Левиха под Нижним Тагилом. Здесь речь не только о гибели рыбы, а об отравлении всего живого на воде и суше. Кислотные реки, вытекающие из заброшенного рудника, переполняют технические отстойники. Едкая жижа, сжигая на своем пути даже деревья, добирается до водохранилищ Нижнего Тагила. По оценкам экспертов, ежемесячный ущерб природе от разлива кислотных вод доходит до 19 миллионов рублей.

Экологическое бедствие развивается не первый год, но нынешним летом опубликованные в Cети снимки оранжевой земли, по которой текут зеленые реки, вызвали такой общественный резонанс, что власти вынуждены были публично рассказать о принимаемых мерах.

Воду из затопленных медных шахт не один десяток лет нейтрализуют при помощи простой химической реакции: в стоки вливают известковое молоко и в ходе реакции кислоты и щелочи все нежелательные элементы выпадают в осадок в виде нерастворимых солей. Только в нынешнем году на закупку и использование 6,5 тонны извести предприятию "Уралмонацит", на чьем балансе находится станция нейтрализации, из областного бюджета было выделено 27 миллионов рублей.

Однако, как утверждают специалисты, кардинально это проблему не решит: для ликвидации последствий экологической катастрофы необходимы новые технологии. К решению проблемы правительство области подключило ученых Института горного дела УрО РАН. Они выиграли тендер на оценку состояния окружающей среды и выработку рекомендаций по минимизации загрязнения. Стоимость исследования - 4,1 миллиона рублей, результаты ученые должны представить к декабрю следующего года.

Эксклюзивными разработками готовы поделиться и специалисты Уральского горного университета. Как считает доктор технических наук профессор УГГУ Борис Зобнин, необходимо внедрить электроимпульсионную технологию переработки, которая позволит не только очистить воду, но и извлечь из осадка на дне отстойников соли тяжелых металлов.

Отцвело ненадолго

Зеленой пленкой покрылся в нынешнем знойном июле Черноисточинский пруд, являющийся для Нижнего Тагила источником питьевой воды. От жары зацвели сине-зеленые водоросли, которые убивают жизнь в воде. История для промышленного центра, к сожалению, банальная - летом водоем цветет уже три года подряд. Экологическое бедствие остановить не удается. По мнению экологов, губительные водоросли расплодились из-за загрязнения пруда сточными водами. И справиться с этим можно только путем глобальной очистки берегов и дна.

Такие мероприятия запланированы: уже ведутся работы по реконструкции плотины, следующий этап - чистка дна водоема. На днях департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион на проведение этих работ. Начальная цена контракта - 443,4 миллиона рублей. Подрядчика определят 12 ноября.

По первоначальным оценкам, в рамках нацпроекта "Экология" на весь комплекс работ будет потрачено более полумиллиарда рублей. И к 2025 году водоем должен стать чистым как слеза.